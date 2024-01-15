"Я уже нокаутировал одного чемпиона, осталось еще два": Жанибек Алимханулы обратился к соперникам

Обладатель чемпионских поясов WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы продолжает бросать вызовы топовым боксерам своего дивизиона, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X спортсмена.

Непобежденный казахстанский профессиональный боксер ждет поединков с чемпионами других организаций. Так, в социальных сетях он снова вызвал на бой Джермалло Чарло и Эрисланди Лару.

"Я с нетерпением жду, когда буду нокаутировать чемпионов. Я уже нокаутировал одного чемпиона, осталось еще два. Чарло и Лара, где вы?"- обращается к боксерам Жанибек Алимханулы.

Ранее сам Джермалл Чарло бросал вызовы казахстанскому боксеру, но пока официально спортсмены о бое не договорились.

Напомним, последний бой Жанибек провел против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.