"Я уже нокаутировал одного чемпиона, осталось еще два": Жанибек Алимханулы обратился к соперникам

Обладатель чемпионских поясов WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы продолжает бросать вызовы топовым боксерам своего дивизиона, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X спортсмена.
Непобежденный казахстанский профессиональный боксер ждет поединков с чемпионами других организаций. Так, в социальных сетях он снова вызвал на бой Джермалло Чарло и Эрисланди Лару.
"Я с нетерпением жду, когда буду нокаутировать чемпионов. Я уже нокаутировал одного чемпиона, осталось еще два. Чарло и Лара, где вы?"- обращается к боксерам Жанибек Алимханулы.
Ранее сам Джермалл Чарло бросал вызовы казахстанскому боксеру, но пока официально спортсмены о бое не договорились.
Напомним, последний бой Жанибек провел против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2055542-ya-uzhe-nokautiroval-odnogo-chempiona-ostalos-esche-dva-zhanibek-alimhanuly-obratilsya-k-sopernikam/