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Жанкош Тураров поднялся в мировом рейтинге после защиты чемпионского пояса

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Жанкош Тураров
Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov

Казахстанский профессиональный боксер Жанкош Тураров после своего боя против японца Акихиро Кондо за два чемпионских пояса улучшил свое положение в рейтинге сайта BoxRec.com, передает NUR.KZ.

На вечере бокса, который проходил на прошлой неделе в Алматы, Жанкош Тураров победил японского боксера единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO.

В этом поединке на кону также стоял вакантный титул чемпиона WBA Gold, которым теперь обладает казахстанец. Данная победа позволила Турарову подняться в рейтинге среднего веса на одиннадцать позиций, с 39-го на 28-е место.

Ранее, мы рассказывали, как промоутер Жанкоша, Алимжан Калдияров ответил на жесткую критику в адрес боксера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2051206-zhankosh-turarov-podnyalsya-v-mirovom-reytinge-posle-zaschity-chempionskogo-poyasa/

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