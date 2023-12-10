Жанкош Тураров не смог нокаутировать, но завоевал два чемпионских титула

Казахстанский боксер Жанкош Тураров важную одержал победу в рамках вечера бокса в Алматы. Он защитил титул чемпиона мира, а также завоевал еще один пояс, передает NUR.KZ.
Тураров на алматинском ринге встречался с 38-летним японцем Акихиро Кондо. Боксеры должны были провести 12 раундов, разыграв титулы чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе и пояс WBA Gold World.
Фаворитом боя являлся казахстанский боксер. Он же и захватил инициативу на старте встречи.
В концовке первого раунда Тураров мощно пробил, тем самым проверив возрастного японца. Претендент не ушел в глухую оборону. Он также имел несколько ярких эпизодов.
Как бы то ни было, Тураров владел преимуществом. Кондо же жестко работал на контратаках. В пятом раунде Тураров мог завершить бой досрочно, но японец продержался до гонга.
Казахстанец далее полностью контролировал бой. Он бил точнее, мощнее и чаще. Кондо отмечался только одиночными выстрелами.
Японец продержался до 12 раунда, несмотря на большое количество пропущенных тяжелых ударов. В итоге отдали Турарову победу единогласным решением.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2050126-zhankosh-turarov-dosrochno-pobedil-v-almaty-i-zavoeval-dva-chempionskih-titula/