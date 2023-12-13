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"Пишут, что бьет мешков": промоутер ответил на жесткую критику Турарова после титульного боя

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Боксер Жанкош Тураров
Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Казахстанский промоутер, глава Movida Promotions Алимжан Калдияров ответил на критику, которая обрушилась на Жанкоша Турарова после его победы в титульном бою, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, Тураров 10 декабря в Алматы единогласным решением судей победил опытного японского боксера Акихиро Кондо. Казахстанец защитил пояс чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе и стал обладателем престижного пояса WBA Gold World.

Тем не менее, на боксера обрушилась критика - любители бокса ждали от Жанкоша нокаута, а также усомнились в квалификации японца

"В первую очередь, поздравляю весь наш народ с этой победой. Жанкош Тураров в очередной раз доказал, что является одним из наших лучших боксеров-профессионалов и по праву входит в десятку лучших по версии Boxrec независимо от весовой категории. 10 декабря он провел конкурентный бой против сильного японца, победил.

Но каким бы ни был результат Жанкоша, читая комментарии о нем, диву даешься. Когда до этого Жанкош выигрывал нокаутом, некоторые писали, что он "бьет мешков". Сейчас соперником был японец, с которым Жанкош провел полный конкурентный бой. И оказался сильнее. Напомню, что Кондо также решением судей уступил Сергею Липинцу за титул чемпиона мира IBF.

Конечно же, было видно, по технико-тактическим действиям Жанкош превосходил Кондо, но в целом японец проявил характер, проявил стойкость и за два чемпионских пояса в Алматы сражался до последнего, прошел всю дистанцию из 12 раундов. Как видели болельщики, Жанкош в этом поединке был великолепным», - сказал Алимжан Калдияров.

Добавим, что в соглавном Балауса Муздиман хорошо действовала против чемпионки Африки Марьям Гарби из Египта, не оставив ни малейших сомнений в своей победе и доказала, что сегодня она стремительно мчится к вершинам профибокса. У нее сбалансированная команда, менеджер и квалифицированный тренер Сагатбек Мусаханов, который подготовил множество чемпионов.

"Мы планируем в будущем проводить вечера бокса, хотелось бы, конечно, чтобы Федерация профессионального бокса со своей стороны и другие здоровые силы, которые хотят развивать это направление, искренне болеющие за отечественный профессиональный бокс, совместно работали в раскрытии потенциала",- добавил промоутер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2050684-pishut-chto-bet-meshkov-promouter-otvetil-na-zhestkuyu-kritiku-turarova-posle-titulnogo-boya/

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