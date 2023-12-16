Крис Юбенк-младший захотел подраться с Алимханулы

Британский профессиональный боксер Крис Юбенк-младший согласился на бой с чемпионом среднего веса по версии WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X.
Британцу назначили бой с итальянским боксером Этинозой Олихой. В своей социальной сети X Юбенк-младший прокомментировал этот поединок, а также возможность подраться с Алимханулы.
«Заснул после того, как согласился драться с Жанибеком за титулы чемпиона мира... Проснулся, и теперь мой промоутер пытается заставить меня драться с Этинозой Олихой, боксером, о котором никто не слышал... Как и почему?» — заявил Крис Юбенк-младший.
Ранее Жанибека на бой вызвал чемпион WBO в среднем дивизионе американец Джермалл Чарло.
Напомним, последний бой Жанибек провел против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2051197-kris-yubenk-mladshiy-zahotel-podratsya-s-alimhanuly/