Крис Юбенк-младший захотел подраться с Алимханулы

Британский профессиональный боксер Крис Юбенк-младший согласился на бой с чемпионом среднего веса по версии WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X.

Британцу назначили бой с итальянским боксером Этинозой Олихой. В своей социальной сети X Юбенк-младший прокомментировал этот поединок, а также возможность подраться с Алимханулы.

«Заснул после того, как согласился драться с Жанибеком за титулы чемпиона мира... Проснулся, и теперь мой промоутер пытается заставить меня драться с Этинозой Олихой, боксером, о котором никто не слышал... Как и почему?» — заявил Крис Юбенк-младший.

Ранее Жанибека на бой вызвал чемпион WBO в среднем дивизионе американец Джермалл Чарло.

Напомним, последний бой Жанибек провел против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.

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