"Фаворита назвать не берусь": Александр Поветкин о бое Усик - Фьюри

Известный российский профессиональный боксер Александр Поветкин, выступающий в тяжелой весовой категории, высказался о супербое между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории россиянин Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, в котором сойдутся украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

"Фьюри — Нганну смотрел. Фьюри вышел расслабленным, даже не знаю, что сказать. Это как шоу. Шансы с Усиком? Фьюри далеко не дурак. Усик мне тоже импонирует как боксёр, но подарков ему однозначно не будет. Фаворита назвать не берусь", – заявил Поветкин.

Ранее физическую форму Тайсона Фьюри прокомментировал его соперник - Александр Усик.

Напомним, недавно была анонсирована новая дата супербоя между Фьюри и Усиком, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля 2024 года.

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