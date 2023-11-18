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"Тайсон в плохой форме?" Усик высказался о сопернике по следующему бою

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Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо): Justin Setterfield / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик высказался о текущей форме своего следующего соперника обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Усик поделился мнением насчёт того, что британец в скором времени может завершить профессиональную карьеру.

"Я не хочу, чтобы Фьюри завершал карьеру. Я хочу сразиться с ним в бою. Много людей тоже об этом мечтают. Думаю, мы должны сделать этот бой. Тайсон в плохой форме? Мне вообще без разницы, что там говорят эти эксперты — Эдди Хирн, Джонни Нельсон. Это просто бессмысленные слова. Я знаю, что для меня важно. Для меня важны моя подготовка, моя команда, моя страна. Я знаю, куда я иду", — заявил украинский боксер.

Напомним, недавно была анонсирована новая дата супербоя между Фьюри и Усиком, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2046451-tayson-v-plohoy-forme-usik-vyskazalsya-o-sopernike-po-sleduyuschemu-boyu/

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