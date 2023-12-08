"Чарло будет со мной драться или нет?": Жанибек Алимханулы сделал заявление

Чемпион мира в среднем дивизионе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы бросил вызов обладателю титула WBC американцу Джермаллу Чарло, передает NUК.KZ со ссылкой на социальную сеть X казахстанца.

Взаимное обращение боксеров друг к другу продолжается с момента, как Чарло вернулся на ринг в конце прошлого месяца. Американец не боксировал с 2021 года и в своем возвращении победил единогласным решением судей Хосе Бенавидеса-младшего. После этого он заявил, что хочет объединить чемпионские пояса и подраться с Жанибеком Алимханулы. С этого момента у боксеров происходит обмен вызовами в социальных сетях.

"У меня вопрос. Чарло будет со мной драться или нет? Давай устроим бой WBO/IBF против WBC!» — написал "Qazaq style" в своем аккаунте в соцсети Х.

Напомним, последний бой Жанибек провел против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.

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