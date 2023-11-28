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"Сначала Канело, а потом перейдем в другой дивизион": Бенавидес рассказал о дальнейших планах

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Боксер Дэвид Бенавидес
Дэвид Бенавидес. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Обладатель временного титула по версии WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес рассказал о своих планах на 2024 год, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxing 24/7.

Американский боксер Давид Бенавидес в этот уикенд одержал досрочную победу над своим соотечественником Деметриусом Андраде. После боя чемпион заявил, что готов встретиться с Саулем "Канело" Альваресом.

"Я никого не боюсь. Я действительно хочу попадать в самые сложные ситуации. Волшебство происходит только в том случае, если ты сам ставишь себя в непростое положение. Ты никогда не узнаешь, на что ты способен, если не попадёшь в сложную ситуацию. У меня есть один шанс, и я хочу воспользоваться им правильно. Я хочу заслужить уважение. Не только перед людьми, но и перед самим собой, что я никогда ни от кого не уклонялся.

Сначала Канело, а потом перейдём к другому дивизиону. Бивол, а затем, возможно, Бетербиев. Я знаю, что это возможно и я могу этого добиться. Побью их всех. Я нахожу способы побеждать", - заявил Бенавидес.

Отметим, что брат Давида, Хосе Бенавидес-младший, который также боксировал в эти выходные, проиграл чемпиону WBC Джермаллу Чарло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2048011-snachala-kanelo-a-potom-pereydem-v-drugoy-divizion-benavides-rasskazal-o-dalneyshih-planah/

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