Сбежавший от Алимханулы Андраде досрочно проиграл в титульном бою

"Временный" чемпион мира по версии WBC в суперсреднем весе из США Давид Бенавидес одержал досрочную победу над Деметриусом Андраде в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Бой был рассчитан на 12 раундов. Бенавидес сразу же подключил мощные удары. Андраде пришлось подстраиваться, что ему и удалось. В концовке первого раунда он смог несколько раз прицельно "выстрелить".

Андраде нивелировал разницу в габаритах техникой и хорошими атаками. В некоторых эпизодах он даже владел преимуществом. Бенавидес же превосходил в мощи. В концовке четвертого раунда он отправил Андраде в нокдаун - претендент восстановился перед гонгом.

Давиду в пятом раунде не удалось удосрочить Деметриуса. Андраде неплохо защищался, а в концовке трехминутки и вовсе смог поучаствовать в жестком размене у канатов. Тем не мнее, он очень много пропускал.

В шестом раунде все закончилось. Бенавидес избивал Андраде, но Деметриус не падал, пытался сражаться. На седьмой раунд претендента не выпустили. Бенавидес сохранил титул.

Напомним, Андраде в прошлом году отказался от поединка с казахстанцем Жанибеком Алимханулы и освободил титул WBO в среднем весе. Он решил перейти во второй средний вес.

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