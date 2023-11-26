Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сбежавший от Алимханулы Андраде досрочно проиграл в титульном бою

Опубликовано:

Деметриус Андраде
Деметриус Андраде. Фото: Alex Menendez/Getty Images

"Временный" чемпион мира по версии WBC в суперсреднем весе из США Давид Бенавидес одержал досрочную победу над Деметриусом Андраде в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Бой был рассчитан на 12 раундов. Бенавидес сразу же подключил мощные удары. Андраде пришлось подстраиваться, что ему и удалось. В концовке первого раунда он смог несколько раз прицельно "выстрелить".

Андраде нивелировал разницу в габаритах техникой и хорошими атаками. В некоторых эпизодах он даже владел преимуществом. Бенавидес же превосходил в мощи. В концовке четвертого раунда он отправил Андраде в нокдаун - претендент восстановился перед гонгом.

Давиду в пятом раунде не удалось удосрочить Деметриуса. Андраде неплохо защищался, а в концовке трехминутки и вовсе смог поучаствовать в жестком размене у канатов. Тем не мнее, он очень много пропускал.

В шестом раунде все закончилось. Бенавидес избивал Андраде, но Деметриус не падал, пытался сражаться. На седьмой раунд претендента не выпустили. Бенавидес сохранил титул.

Напомним, Андраде в прошлом году отказался от поединка с казахстанцем Жанибеком Алимханулы и освободил титул WBO в среднем весе. Он решил перейти во второй средний вес.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2047638-sbezhavshiy-ot-alimhanuly-andrade-dosrochno-proigral-v-titulnom-boyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.