Чарло вернулся на ринг и победил Бенавидеса

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло (США) одержал победу над соотечественником Хосе Бенавидесом-младшим на вечере бокса в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Бой прошел в промежуточном весе.

Боксеры активно начали поединок. Уже в первом раунде состоялось несколько разменов. Предпочтительнее смотрелся чемпион.

В начале второго раунде Бенавидес прижал Чарло к канатам, обрушил серии жестких ударов, однако серьезного урона не смог нанести. Джермалл успешно использовал джеб, выжидал подходящий момент для атаки.

Бойцы поддерживали динамику. В четвертом раунде Чарло действовал острее оппонента. Пятая трехминутка получилось насыщенной и прошла в обоюдных атаках.

Соперники не сбавляли темп, не пытались отсиживаться в глухой обороне. В последнем десятом раунде чемпион включил полные мощности и едва не отправил Хосе в нокдаун.

В итоге судьи отдали победу Джермаллу - 98-92, 99-91 и 100-90.

Добавим, что Чарло не выходил на ринг с 2021 года.

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