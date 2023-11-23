"Я хотел бы подраться с Жанибеком": Джермалл Чарло вызвал на бой Алимханулы

Чемпион среднего дивизиона по версии WBC американец Джермалл Чарло бросил вызов обладателю чемпионских поясов WBO и IBF казахстанскому боксеру Жанибеку Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Showtime.

Непобежденный американец заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в среднем дивизионе, для этого ему нужно встретиться с чемпионом WBO и IBF Жанибеком Алимханулы.

"Кто в моем списке? Любой, у кого есть титул! Если вы спросите меня про средний вес, то я хотел бы подраться с Жанибеком. Вроде правильно произнес имя, да? Затем я могу бы двинуться дальше к бою за звание абсолютного чемпиона мира", - заявил Чарло.

Напомним, 33-летний Джермалл Чарло не боксировал более двух лет, но WBC сохранила ему титул.

Утром, 26 ноября, американский боксер вернется на ринг против Хосе Бенавидеса. Бой рассчитан на 10 раундов и на кону не будет стоять его чемпионский титул.

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