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"Я хотел бы подраться с Жанибеком": Джермалл Чарло вызвал на бой Алимханулы

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы: YouTube/Khalif TV

Чемпион среднего дивизиона по версии WBC американец Джермалл Чарло бросил вызов обладателю чемпионских поясов WBO и IBF казахстанскому боксеру Жанибеку Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Showtime.

Непобежденный американец заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в среднем дивизионе, для этого ему нужно встретиться с чемпионом WBO и IBF Жанибеком Алимханулы.

"Кто в моем списке? Любой, у кого есть титул! Если вы спросите меня про средний вес, то я хотел бы подраться с Жанибеком. Вроде правильно произнес имя, да? Затем я могу бы двинуться дальше к бою за звание абсолютного чемпиона мира", - заявил Чарло.

Напомним, 33-летний Джермалл Чарло не боксировал более двух лет, но WBC сохранила ему титул.

Утром, 26 ноября, американский боксер вернется на ринг против Хосе Бенавидеса. Бой рассчитан на 10 раундов и на кону не будет стоять его чемпионский титул.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2047239-ya-hotel-by-podratsya-s-zhanibekom-dzhermall-charlo-vyzval-na-boy-alimhanuly/

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