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Серик Сапиев: Мыслей не быть боксером не было, все сложилось закономерно

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Серик Сапиев
Серик Сапиев. Фото: instagram.com / serik_sapiev

Известный казахстанский боксер, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Серик Сапиев рассказал корреспонденту NUR.KZ свои мысли о том, кем бы он мог стать, если бы в его жизни не было бокса.

Олимпийский чемпион порассуждал, что мог пойти по стопам своего отца и выбрать профессию шахтера или заняться футболом.

"Мыслей не быть боксером не было, все сложилось закономерно. Возможно, я был бы шахтером в Абае, как мой отец, но мне также нравился футбол. Если выбирать вид спорта, которому я бы посвятил всего себя, возможно, это был бы футбол. Но у нас у всей семьи связь именно с боксом, и мой отец очень хотел, чтобы его сын стал боксером, и поэтому отдал в секцию бокса. Был момент после 11-го класса, когда я поступал в университет, и тогда финансирование слабое было. Не выезжали никуда на соревнования, и я задумывался о завершении карьеры, и папа мне говорил: "Надо учиться, давай поступай". Я не поступил на грант, не пошел учиться. Вернулся снова в Абайскую школу бокса, и тогда у меня начали появляться успехи", - делится Сапиев.

Ранее мы рассказывали о самом главном достижении Серика Сапиева за всю карьеру боксера. Также спортсмен поделился тем, как он обычно празднует свой день рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2045962-serik-sapiev-mysley-ne-byt-bokserom-ne-bylo-vse-slozhilos-zakonomerno/

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