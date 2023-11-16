"Я громко не праздную": Серик Сапиев рассказал, как будет отмечать свой день рождения

Олимпийский чемпион по боксу и обладатель Кубка Вэла Баркера Серик Сапиев сегодня отмечает свой день рождения. Казахстанский боксер рассказал корреспонденту NUR.KZ, как будет праздновать 40-летие.

Серик Сапиев признается, что отмечает этот день по-разному. В этот раз решил пригласить только близких друзей.

"Каждый год по-разному. Бывает в семейном кругу, бывает с друзьями. Обычно я громко не праздную такие дни рождения. Просто пригласил своих близких друзей, чтобы легко пообщаться, встретиться, увидеть друг друга. Не каждый раз нам удается собраться всем вместе и провести хорошо время. Многие из друзей признаются, что только, когда собираясь на моем дне рождении они могут со всеми увидеться наконец-то. Подарков много получаю. От детей открытки, признаются в любви, поздравляют. Тепло родных и близких для меня это самый главный подарок", - отмечает олимпийский чемпион.

Именитый спортсмен также ответил на вопрос поздравляют ли его другие боксеры.

- Другие известные боксеры или спортсмены поздравляют? Жанибек Алимханулы и Геннадий Головкин они вас поздравляют?

- Меня поздравляют все мои близкие. С кем я хорошо общаюсь, те, конечно, всегда помнят. Обычно в социальных сетях все стараются поздравлять. От кого-то определенного поздравлений никогда не жду. От всех приятно получать поздравление.

Ранее, мы рассказывали о самом главном достижении Серика Сапиева за всю карьеру боксера.

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