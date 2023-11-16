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Олимпийское золото, двукратное чемпионство мира: к 40-летию Серика Сапиева вспоминаем главные достижения боксера

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Боксер Серик Сапиев
Серик Сапиев. Фото: JACK GUEZ/AFP/GettyImages

Прославленный казахстанский боксер Серик Сапиев 16 ноября празднует свое 40-летие, в интервью корреспонденту NUR.KZ легенда казахстанского бокса рассказал о самом главном достижении в своей карьере.

Серик Сапиев - один из самых титулованных боксеров в истории Казахстана. В возрасте 28 лет он выиграл Олимпиаду в Лондоне в 2012 году в весовой категории до 69 килограммов. На тех же Олимпийских играх спортсмен стал обладателем "Кубка Вэла Баркера", как самый техничный боксер. По признанию Сапиева, для него это самое главное достижение в жизни.

- Насколько часто вспоминаете Олимпийские игры 2012 года и момент, когда завоевали золотую медаль?

- Наверное, кто больше всех пересмотрел этот бой (финал Олимпийских игр-2012-прим.ред.) это я сам. Раньше я пересматривал свои бои и искал ошибки в своих действиях. Сейчас же я просто наблюдаю и понимаю что все было правильно. В первые два три года после Олимпиады в Лондоне, когда я просто где-то сидел или шел я мог резко ловить себя на мысли: Я же олимпийский чемпион, классно и внутри настроение поднялось. Улыбнулся и мне это поднимало настроение. В данный момент, конечно, реже вспоминаю, но все равно.

- А какие эмоции были тогда в моменте, когда вам подняли руку и вы осознали, что стали олимпийским чемпионом ?

- На тот момент я понимаю, что я добился всего, чего хотел в жизни. Я помню, как я закричал после гонга, тогда в ринге. Это было очень яркое впечатление. Я постеснялся кричать еще сильнее, но мне хотелось от счастья кричать. Перед боем я настраивался так, что чтобы не случилось я в ринге отдам всего себя я должен победить. Я еще до того как мне руку подняли, я точно знал, что победил, потому что я хорошо провел бой. После судейского решения было много эмоций и вот потом помню как с флагом пробежался и столько радости было.

Помимо золото Олимпиады боксер также является двукратным чемпионом мира (2005, 2007), двукратным чемпионом Азии (2007, 2009) и победителем Азиатских игр в Гуанчжоу-2010.

16 ноября Серик Сапиев празднует свой день рождения. Прославленному спортсмену исполняется 40 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2045959-olimpiyskoe-zoloto-kubok-vela-barkera-dvukratnoe-chempionstvo-mira-k-40-letiyu-serika-sapieva-vspominaem-glavnye-dostizheniya-boksera/

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