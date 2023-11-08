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"Мы воссоздаем ситуацию с Геннадием": промоутер Головкина назвал восходящую звезду бокса

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: Erick W. Rasco / Sports Illustrated / Getty Images

Известный американский промоутер Том Леффлер, который работает с именитым казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сравнил своего нового подопечного с GGG, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент промоутер ведет дела молодого ирландского боксера Каллума Уолша. 9 ноября Уолш выступит в шоу Леффлера на малой арене «Мэдисон Сквер Гарден» и сразится с американцем Исмаэлем Вильярреалом. На этой же арене десять лет назад проводил свой бой и Геннадий Головкин.

"Прошло десять лет с тех пор, как GGG был хедлайнером арены The Theater в «Мэдисон Сквер Гарден» в бою против Кертиса Стивенса, который стал для него огромной стартовой площадкой. Сейчас у меня такое ощущение, что мы делаем те же шаги с Каллумом. Учитывая конкурентоспособность и харизму Каллума, создается впечатление, что мы воссоздаем ситуацию с Геннадием, когда он смог успешно выступать на обоих побережьях, в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе.
Каллум имеет рекорд 8-0 с семью нокаутами, ему 22 года, и у него большое будущее. Его тренирует член Зала славы Фредди Роуч... Я думаю, что у Каллума есть все задатки мировой суперзвезды, — сказал Леффлер на пресс-конференции шоу.

Напомним, Геннадий Головкин в последний раз выходил на ринг больше года назад. Тогда, в заключительном бою трилогии с Саулем "Канело" Альваресом он проиграл единогласным решением судей.

После этого GGG оставил чемпионские пояса из-за чего лишился первого места в рейтинге WBO. Также, казахстанского боксера исключили из авторитетного рейтинга Boxrec.com.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2044762-my-vossozdaem-situatsiyu-s-gennadiem-promouter-golovkina-nazval-voshodyaschuyu-zvezdu-boksa/

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