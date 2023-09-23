Геннадий Головкин потерял первое место в рейтинге WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) произвела обновление своего рейтинга лучших боксеров. Изменения коснулись трех казахстанских профи-боксеров, передает NUR.KZ.

Так, в среднем весе Геннадий Головкин больше не входит в тройку лучших боксеров мира по версии WBO. Ранее он занимал первое место. Теперь же титулованный казахстанец находится на четвертой строчке.

В этой же весовой категории Мейирим Нурсултанов приблизился к первому месту. С третьей позиции боксер переместился на вторую. В тяжелом весе Али Балоев вошел в топ-15, заняв 14 место.

Отметим, что ранее Головкин был исключен из рейтинга Boxrec.com. Поводом для это послужил длительный простой 41-летнего боксера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.