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Геннадий Головкин потерял первое место в рейтинге WBO

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) произвела обновление своего рейтинга лучших боксеров. Изменения коснулись трех казахстанских профи-боксеров, передает NUR.KZ.

Так, в среднем весе Геннадий Головкин больше не входит в тройку лучших боксеров мира по версии WBO. Ранее он занимал первое место. Теперь же титулованный казахстанец находится на четвертой строчке.

В этой же весовой категории Мейирим Нурсултанов приблизился к первому месту. С третьей позиции боксер переместился на вторую. В тяжелом весе Али Балоев вошел в топ-15, заняв 14 место.

Отметим, что ранее Головкин был исключен из рейтинга Boxrec.com. Поводом для это послужил длительный простой 41-летнего боксера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2037803-gennadiy-golovkin-poteryal-pervoe-mesto-v-reytinge-wbo/

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