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Геннадий Головкин лишился места в авторитетном рейтинге

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Боксер Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBA, IBF и IBO казахстанкий боксер Геннадий Головкин был исключен из рейтинга Boxrec.com передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz

Поводом для исключения именитого казахстанца из рейтинга послужил длительный простой 41-летнего боксера вне ринга. В последний раз Головкин дрался ровно год назад, когда проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу единогласным решением судей. С тех пор GGG на ринг не выходил — в этой связи BoxRec поставил ему статус «неактивен».

Пока неясно, захочет ли Геннадий Головкин возвращаться на ринг, однако недавно ему бросал вызов британский боксер Крис Юбэнк-младший. К слову, Юбэнк заявляет о намерении сразиться с Головкиным не в первый раз: изначально их поединок должен был состояться еще в 2016 году, но тогда переговоры сорвались по вине команды британца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2036931-gennadiy-golovkin-lishilsya-mesta-v-reytinge/

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