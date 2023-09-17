Геннадий Головкин лишился места в авторитетном рейтинге

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBA, IBF и IBO казахстанкий боксер Геннадий Головкин был исключен из рейтинга Boxrec.com передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz

Поводом для исключения именитого казахстанца из рейтинга послужил длительный простой 41-летнего боксера вне ринга. В последний раз Головкин дрался ровно год назад, когда проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу единогласным решением судей. С тех пор GGG на ринг не выходил — в этой связи BoxRec поставил ему статус «неактивен».

Пока неясно, захочет ли Геннадий Головкин возвращаться на ринг, однако недавно ему бросал вызов британский боксер Крис Юбэнк-младший. К слову, Юбэнк заявляет о намерении сразиться с Головкиным не в первый раз: изначально их поединок должен был состояться еще в 2016 году, но тогда переговоры сорвались по вине команды британца.

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