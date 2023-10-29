Бой Фьюри и Нганну вызвал споры: победу чемпиона посчитали нечестной

Решение большинства судей отдать британцу Тайсону Фьюри победу над камерунцем Фрэнсисом Нганну посчитали ошибочным многие атлеты и специалисты в боксе и единоборствах, передает NUR.KZ.

В ночь на воскресенье чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC и бывший обладатель пояса UFC провели поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Нганну бой стал дебютом в профессиональном боксе.

В третьем раунде камерунец отправил соперника в нокдаун, но Фьюри восстановился. В итоге поединок продлился все 10 раундов, после чего арбитры присудили победу британцу раздельным решением — 94-95, 96-93, 95-94.

Сам Нганну после объявления финального вердикта на ринге предпочел говорить о благодарности за шанс проявить себя в боксе. Атлет заявил, что доволен собой и намерен вернуться в этот вид спорта. Однако вскоре экс-чемпион UFC оставил в социальной сети X (бывший Twitter) послание Фьюри.

"Тайсон должен сказать спасибо тем двум судьям за то, что я не выиграл этот бой", — отметил Нганну.

Камерунца поддержал и легендарный американский тяжеловес Майк Тайсон, помогавший ему готовиться к противостоянию с Фьюри. "Настоящий чемпион этого вечера. Горжусь тем, как ты выступил", — написал экс-чемпион мира по боксу в соцсети X, приложив совместное фото с Нганну.

Бывший обладатель пояса UFC в среднем весе Исраэль Адесанья перед боем поставил 15 тысяч долларов на победу камерунца и сумму втрое меньше на нокаут в его исполнении. Результат он не стал комментировать, но отдал должное своему другу.

"Несмотря ни на что поднялся в топ! Вышел на ринг и бился лицом к лицу с лучшим тяжеловесом в боксе. Мой брат Фрэнсис, ты потряс мир!" — написал Адесанья в X.

Многие из звезд мирового спорта лично присутствовали на арене в Эр-Рияде. В их числе Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. Ирландец остался в восторге от увиденного.

"Это был дикий бой. Фрэнсис отлично попал по Фьюри, выбил его из равновесия. Но Тайсон — жесткий мужик с крепким подбородком. Хотя он не причинил Нганну серьезного вреда и промахивался. До чего же силен Фрэнсис… Бокс в тяжелом весе — это так захватывающе! Особенно вблизи ринга", — сказал Макгрегор в интервью TNT Sports.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, категорично оценил прошедший поединок.

"Там был один парень, который никогда ранее не боксировал, и другой — который выглядел так, будто никогда этого не делал. Забудьте о бое Фьюри — Усик, теперь это неинтересно. Просто сведите Тайсона с Джошуа, и Энтони нокаутирует его за шесть раундов. Либо Фьюри должен провести реванш с Нганну, потому что сегодня он (британец) проиграл", — заявил Хирн в интервью Matchroom Boxing.

Сам Усик лично наблюдал за противостоянием в Эр-Рияде. Планируется, что именно в Саудовской Аравии украинец побьется с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. На данный момент уроженец Симферополя владеет поясами WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.

После боя Усика пригласили на ринг, где он провел дуэль взглядов с британцем и заявил, что готов провести поединок 23 декабря. Позднее в интервью украинец поделился своим мнением о дуэли Фьюри и Нганну.

"Думаю, это шоу. Понятия не имею, придаст ли такой бой мне уверенности перед поединком с Фьюри. Слушайте, Фрэнсис — чемпион мира в MMA, у него тяжелый удар. Возможно, Тайсон не слишком серьезно к нему отнесся. Конечно, нокдаун в исполнении Нганну меня удивил. В этот момент я думал: «Ого, Фрэнсис, будь осторожен, пожалуйста». И говорил Тайсону: «Джеб, джеб, двигайся, джеб»", — сказал Усик Fight Hub TV.

Кроме того, в социальных сетях появилось видео с реакцией украинца на нокдаун, в который Нганну отправил Фьюри. По кадрам заметно, что Усик действительно был шокирован.

Не остались в стороне и звезды других видов спорта. Например, один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду поддерживал Нганну у ринга. За несколько дней до боя португалец даже подарил камерунцу часы из собственной лимитированной коллекции.

А рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу очков Леброн Джеймс намекнул, что также не согласен с результатом поединка. "Именно поэтому я не смотрю бокс. Да бросьте!" — написал американец в соцсети X.

Теперь поклонников бокса волнует, не сорвется ли бой Фьюри и Усика. Точная дата поединка по-прежнему не утверждена.

Не менее интригует и будущее Нганну. В следующем году у камерунца запланирован дебют в PFL (лига по смешанным единоборствам), однако уже обсуждается его дальнейшая карьера в боксе. Тренер спортсмена Дьюи Купер даже заявил журналисту Майку Бону, что глава WBC пообещал включить Нганну в топ-10 рейтинга организации.

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