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Боксер Фьюри побывал в нокдауне, но победил экс-чемпиона UFC Нганну (видео)

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Бой Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну
Бой Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, передает NUR.KZ.

Фьюри в начале боя завладел небольшим преимуществом. Он на старте неплохо попал по Нганну. Звезда MMA после этого имел несколько хороших моментов, из-за чего Фьюри сменил стойку.

В третьем раунде Тайсон неожиданно оказался в нокдауне - Нганну плотно попал левым хуком. Развить успех Фрэнсис не смог. Фьюри постепенно начал возвращать контроль над боем.

После пятой трехминутки Нганну замедлился. Однако усталость не помешала ему в восьмом раунде пойти в жесткий размен.

В итоге бой прошел всю дистанцию в десять раундов. Судьи отдали Фьюри победу раздельным решением - 95-94 Нганну, 96-93 Фьюри и 95-94 Фьюри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2043003-bokser-fyuri-pobyval-v-nokdaune-no-pobedil-eks-chempiona-ufc-ngannu-video/

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