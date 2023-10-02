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Супербой: Александр Усик и Тайсон Фьюри договорились о поединке

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Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com / usykaa

Два самых именитых тяжеловеса нашего времени в боксе Александр Усик и Тайсон Фьюри объявили о совместном супербое, который пройдет в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ

Самое главное противостояние в мировом боксе разрешится в декабре или январе в Саудовской Аравии. На кону будет стоять право владения всеми основными чемпионскими поясами в тяжелом дивизионе. Соперники уже подписали контракт. О чем каждый боксер сообщил на своей странице в Instagram.

Фьюри ограничился лишь фото без подписи.

Усик же оставил лаконичную подпись к фото - "Готов к бою!"

В последний раз украинский боксер выходил на ринг 27 августа в польском Вроцлаве. Тогда он уверенно победил британца Даниэля Дюбуа.

Фьюри же предстоит бой 28 октября в Саудовской Аравии против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2039084-superboy-aleksandr-usik-i-tayson-fyuri-dogovorilis-o-poedinke/

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