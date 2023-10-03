Камшыбек Кункабаев вышел в финал Азиады и заработал олимпийскую лицензию

Представитель сборной Казахстана по боксу в тяжелом весе Камшыбек Кункабаев одержал победу в полуфинальной встрече и вышел в финал, передает NUR.KZ.

В полуфинале на китайском ринге Камшыбек Кункабаев встречался с боксером из Индии Нарендером. Преимущество опытного казахстанца было явным. В первых двух раундах Кункабаев был назван явным победителем. Все судьи отдали баллы Камшыбеку. Итоговое решение - 5:0. Безоговорочная победа казахстанского боксера.

Камшыбек Кункабаев выходит в финал, а также становится обладателем лицензии на Олимпийские игры в Париже-2024.

В финале лидер казахстанской сборной встретится с узбекским боксером и принципиальным соперником, олимпийским чемпионом-2020 Баходиром Джалоловым из Узбекистана, который в своем полуфинале выиграл нокаутом.

Ранее, другой казахстанский боксер, капитан сборной Асланбек Шымбергенов стал бронзовым призером Азиатских игр.

С таким решением не была согласна Казахстанская федерация бокса, которая обратилась с официальным заявлением в Международный олимпийский комитет по спорному судейству.

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