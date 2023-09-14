Два казахстанских боксера выступят в андеркарде Канело

Казахстанские профи-боксеры Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул возвращаются на ринг и выступят на вечере бокса, главным событием которого станет супербой "Канело - Чарло", передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

30 сентября состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков осени – Сауль Канело Альварес проведет бой с Джермеллом Чарло. В карде турнира выступят два казахстанских боксера Бек Нурмаганбет (10-0, 8 КО) и Абильхан Аманкул (4-0). Вечер бокса пройдет в Лас-Вегасе.

Ранее, свои последние бои Нурмаганбет и Аманкул провели также в андеркарде Канело, 7 мая, в Мексике. Бек одолел венесуэльца Архениса Эспанью и и одержал 10-ю победу в профи. Что касается Аманкула, то он нокаутировал мексиканца Фабиана Риоса Фраусто.

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