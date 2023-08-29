Джон Райдер: Хочу провести бой с Головкиным в Казахстане

Джон Райдер. Фото: matchroomboxing.com

Британский боксер-профессионал Джон Райдер заявил о готовности подраться с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным в Казахстане, передает Mirror Fighting.

По словам Джона, он готов устроить небольшое мировое турне и встретиться с Головкиным на его родине.

"Я бы хотел провести бой с Головкиным. Я знаю, что он говорит об еще одном поединке в Казахстане. И я бы хотел быть его соперником, боксировать на его территории. Небольшое мировое турне, так сказать. Надеюсь, мы это сделаем", - заявил Райдер.

Напомним, что Джон Райдер не выходил на ринг с мая прошлого года, когда проиграл решением судей мексиканцу Саулю Альваресу.

Геннадий Головкин также свой предыдущий поединок провел против "Канело" в сентябре 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034471-dzhon-rayder-hochu-provesti-boy-s-golovkinym-v-kazahstane/