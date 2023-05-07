Сауль Альварес защитил четыре титула чемпиона мира (видео)

Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес в Гвадалахаре (Мексика) одержал уверенную победу над британцем Джоном Райдером и защитил четыре титула чемпиона мира, передает NUR.KZ.

Поединок был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Альварес был близок к досрочной победе. В пятом раунде он отправил Райдера в нокдаун. Однако британец сумел подняться, достоять до гонга и продолжить бой.

Как бы то ни было, "Канело" владел преимуществом. Райдеру же стоит отдать должное - британец не только выстоял под натиском соперника, но и сам атаковал.

В итоге титульное противостояние завершилось победой Альваресом единогласным решением судей. Счет на судейских карточках составил 120-107, 118-109 и 118-109.

Мексиканец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019717-saul-alvares-zaschitil-chetyre-titula-chempiona-mira-video/