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"Скажут, что побил маленького": Канело ответил на вызов Кроуфорда

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Сауль «Канело» Альварес
Сауль «Канело» Альварес: instagram.com/Saul Alvarez/@canelo/

Мексиканский профи-боксер, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес (59-2-2, 39 КО) не заинтересован в поединке с бросившим ему вызов Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО), передает NUR.KZ со ссылкой на Allboxing.ru.

Мексиканец в довольно жесткой форме ответил на вызов американского боксера Теренса Кроуфорда.

«Это невозможно, потому что, как он сам говорит, если он побьет Джервонту, все скажут: «Ага, он слишком маленький и тому подобное. Тут то же самое. Я уважаю Кроуфорда. Он хороший боец, но мы в разных весовых категориях. Да, но побью я его, и что все скажут? Он слишком маленький» - заявляет Альварес.

Кроуфорд, говоря о поединке против Канело, ради которого он готов подняться на три весовые категории, назвал его самым большим боем в боксе.

Напомним, Канело проведет бой против Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО) 30 сентября в Лас-Вегасе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033537-skazhut-chto-pobil-malenkogo-kanelo-otvetil-na-vyzov-krouforda/

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