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"Могу заставить уважать себя": Кроуфорд готов сменить вес и сразиться с "Канело"

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Бой Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс
Бой Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс. Фото: Al Bello/Getty Images

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд выразил готовность сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом. Для этого он готов сменить весовую категорию, сообщает JRE Snips & Clips.

"Так, моей следующей целью должен был стать Джермелл Чарло. Он является абсолютным чемпионом, но вроде как WBO хочет лишить его пояса, как только он выйдет против Альвареса. Так что мне следует переключиться на другую цель, ведь в случаеего поражения встреча с ним уже не будет иметь смысла.

И да, мне надо набрать вес. Я верю в себя, в свои навыки. "Канело" ведь не самый рослый боец. Да, у него есть мышечная база, но вот ростом не выделяется. Посмотрим. Полагаю, что наш бой можно организовать. И он стал одним из самых крупнейших.

Лично я готов. Многие считают, что в ринге решает вес. Я же думаю, что все дело в мастерстве. Также у меня есть ударная мощь. Этим могу заставить любого уважать меня. И не так уж и важно, в каком весе ты выступаешь",- сказал Кроуфорд.

Отметим, что Чарло и "Канело" проведут очную встречу в конце сентября в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033131-mogu-zastavit-uvazhat-sebya-krouford-gotov-smenit-ves-i-srazitsya-s-kanelo/

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