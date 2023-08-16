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Канело и Чарло провели "дуэль взглядов" перед историческим боем

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Дуэль взглядов Канело и Чарло
Дуэль взглядов Канело и Чарло: instagram.com/Saul Alvarez/@canelo/

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (59-2-2, 39КО) и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19КО) провели церемонию "face-to-face" перед боем, передает NUR.KZ.

Это была дебютная встреча чемпионов "лицом к лицу" перед боем, который пройдет 30 сентября на "T-Mobile" арене в Лас-Вегасе (США).

Супер-бой по праву считается историческим, так как пройдет между двумя абсолютами в эпоху четырех поясов. Ради этого боксерского поединка американец поднимается в весовой категории с 69,8 до 76,2 кг. Таким образом, на кону будут стоять четыре пояса именно Канело.

Последний раз именитый мексиканец выходил на ринг 7 мая в родной Гвадалахаре (Мексика), где единогласным решением судей победил Джона Райдера (32-6, 18КО).

Что касается Чарло, то у него был достаточно продолжительный перерыв. Американец не боксировал с мая 2022 года. Именно тогда, он нокаутировал в десятом раунде Брайана Кастаньо (17-1-2, 12КО) и стал абсолютным чемпионом в первом среднем весе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032647-kanelo-i-charlo-proveli-duel-vzglyadov-pered-istoricheskim-boem/

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