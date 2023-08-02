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"Он был великолепен": Трамп рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: Erick W. Rasco /Sports Illustrated/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью на YouTube-канале UFC высказался о казахстанском бойце Геннадии Головкине. Он рассказал о знакомстве со спортсменом и восхитился его выступлением.

Интервьюер спросил Дональда Трампа о знакомстве с GGG. Отмечается, что экс-президента США видели на бое Головкина против Сауля Альвареса.

"Это было очень интересно. Я тогда был в Мар-а-Лаго. (...) Там был этот парень, GGG. Тогда я еще никогда не слышал о нем. Я посмотрел на него и сразу понял, что он боец. Он подошел и сказал: "Меня зовут Головкин, GGG". Он сказал, что дерется на Мэдисон-сквер-гарден.

Тогда он еще был молод. Но он был великолепен. Он был гораздо лучше, чем все остальные. Я наблюдал за тем, как он стал чемпионом. Я думаю, он стал чемпионом.

Но были бои с его участием, не важно, против кого, не хочу говорить, против кого, но он проиграл. Он доминировал в определенном бою и не получил решения в свою пользу. Это разбило мое сердце. Ему тоже его тогда разбили. Но этот парень был великолепен, он бился великолепно", – заявил Трамп.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2031056-on-byl-velikolepen-tramp-rasskazal-o-znakomstve-s-gennadiem-golovkinym/

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