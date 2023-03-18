Дмитрий Бивол назвал Геннадия Головкина лучшим боксером в СНГ

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол назвал тройку лучших боксеров из стран СНГ (Содружество Независимых Государств), передает Youtube-канал "КТРК-Спорт".

32-летний российский спортсмен считает казахстанца Геннадия Головкина лучшим боксером в СНГ. Также в ТОП-3 он включил украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко.

Напомним, что Дмитрий Бивол родился в Токмаке (Кыргызстан). Но позже с семьей перебрался в Санкт-Петербург (Россия).

В данный момент Бивол владеет чемпионским титулом WBA в полутяжелом весе. Дмитрий на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 21 победа (11 из них нокаутом).

В предыдущем поединке российский боксер нанес первое поражение мексиканцу Хильберто Рамиресу. До этого Бивол победил еще одного представителя этой страны - Сауля Альвареса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013436-dmitriy-bivol-nazval-gennadiya-golovkina-luchshim-bokserom-v-sng/