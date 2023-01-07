Два боя Головкина номинированы на звание "Событие года" (видео)

Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Старейший и один из самых авторитетных журналов о боксе The Ring опубликовал список номинантов на звание "Лучшее событие 2022 года". В него вошли сразу два боя казахстанца Геннадия Головкина, передает NUR.KZ.

Редакция журнала отдала предпочтение поединкам Головкина с японцем Риотой Муратой и мексиканцем Саулем Альваресом.

Первый состоялся в апреле прошлого года. GGG одержал досрочную победу, отобрав у Мураты титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

С Альваресом Головкин встретился в сентябре 2022 года. Третий очные поединок завершился победой "Канело" решением судей.

Добавим, что всего The Ring номинировал четыре боя. Помимо событий с участием GGG в него вошли такие поединки, как Тайсон Фьюри - Дилиан Уайт и Кэти Тэйлор - Аманда Серрано.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004494-dva-boya-golovkina-nominirovany-na-zvanie-sobytie-goda-video/