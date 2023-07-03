Стала известна новая дата боя Жана Кособуцкого против Джареда Андерсона

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий встретится с небитым американцем Джаредом Андерсоном 29 августа в Талсе (США), пишет Boxingnews24.com.

Ранее поединок Жана с Андерсоном был отменен из-за проблем с визой у казахстанского боксера. В итоге Джаред вышел на бой с опытным Чарльзом Мартином и победил его по очкам.

По словам Боб Арума, они попробуют вновь организовать бой Андерсона против Жана Кособуцкого.

"Мы попробуем организовать бой Джареду 29 августа в Талсе против первоначального соперника, с которым он должен был драться - с Жаном Кособуцким, у которого рекорд: 19-0.

Мы надеемся, что они решат вопрос визой, и мы увидим этот поединок", - приводит слова промоутера boxingnews24.com.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027414-stala-izvestna-novaya-data-boya-zhana-kosobutskogo-protiv-dzhareda-andersona/