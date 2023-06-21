Бой Жана Кособуцкого с непобежденным боксером сорвался

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy

Сорвался поединок непобежденного казахстанца Жана Кособуцкого с американцем Джаредом Андерсоном, который должен был состояться в июле в США, передает NUR.KZ со ссылкой на vringe.com.

Согласно имеющейся информации, у Кособуцкого проблемы с визой. Причем американцу уже даже подобрали нового оппонента - это бывший чемпион мира по версии IBF американец Чарльз Мартин.

В 2016 году Мартин победил украинца Вячеслава Глазкова и стал чемпионом IBF. В дебютной защите он уступил пояс британцу Энтони Джошуа. С тех пор в пассиве американца еще два поражения - в 2018 году конкурентно проиграл по очкам поляку Адаму Ковнацки, а в 2022 году в ярком слагфест-махаче ронял, но затем уступил нокаутом кубинцу Луису Ортису.

Андерсон в 2023 году уже провел один поединок - не заметил сопротивления доминиканца Джорджа Ариаса. Джаред в данный момент не имеет поражений и во всех своих 14 боях победил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2025749-boy-zhana-kosobutskogo-s-nepobezhdennym-bokserom-sorvalsya/