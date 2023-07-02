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30 лет независимости Казахстана

Несостоявшийся соперник Кособуцкого впервые победил не нокаутом

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Джаред Андерсон
Джаред Андерсон. Фото: Sky Sports

В Толедо (США) состоялся главный поединок вечера бокса с участием американских суперятжеловесов Джареда Андерсона и экс-чемпиона мира Чарльза Мартина, передает NUR.KZ.

Данный бой был рассчитан на десять и продлился всю дистанцию.

Андерсон сумел уронить оппонента в третьем раунде. Но удосрочить соперника не смог. При этом Мартин также имел все шансы отправить Джареда в нокдаун, но проспект сумел выстоять.

В целом, поединок получился довольно зрелищным и динамичным. Боксеры отметились в ринге множеством эффективных действий. Судьи же вынесли единогласное решение в пользу Джареда - 98-91, 99-90 и 99-90. Он впервые выиграл бой не нокаутом.

Отметим, что Андресон должен был биться с казахстанцем Жаном Кособуцким. Однако у нашего боксера возникли проблемы с визой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027208-nesostoyavshiysya-sopernik-kosobutskogo-vpervye-pobedil-ne-nokautom/

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