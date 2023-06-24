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Эдди Хирн о возможном завершении карьеры Головкина: Он определенно хочет боксировать

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Боксер Геннадий Головкин и промоутер Эдди Хирн
Геннадий Головкин и Эдди Хирн. Фото: twitter.com/EddieHearn

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями о возможном завершении карьеры экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, пишет Boxingscene.com.

По словам британского промоутера, Геннадий не собирается завершать карьеру и продолжит выступление во втором среднем весе.

"Я не говорил с ним касательно его карьеры. Но у меня сложилось впечатление, что он определенно хочет боксировать. Я думаю, что он будет выступать во втором среднем весе", - заяви Хирн.

Напомним, что не так давно Геннадий Головкин лишился всех чемпионских титулов в среднем весе. Он не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда уступил решением судей мексиканцу Саулю Альваресу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2026248-eddi-hirn-o-vozmozhnom-zavershenii-karery-golovkina-on-opredelenno-hochet-boksirovat/

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