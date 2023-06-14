Геннадий Головкин освободил последний пояс чемпиона мира

Геннадий Головкин. Фото: Erick W. Rasco /Sports Illustrated/Getty Images

Именитый казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин освободил пояс чемпиона мира по версии IBO в среднем весе. Об этом сообщил глава Международной боксерской организации Эд Левин.

"Взаимное уважение и тесное сотрудничество между Геннадием и IBO насчитывает 12 лет. Он провел 22 боя за титул чемпиона мира по версии IBO. GGG начал этот путь как №1 в среднем весе в 2011 году и остается таковым по сей день.

Как мы все знаем, когда началось его чемпионств, основные соперники избегали боя с ним. Его первоначальная серия из 15 побед подряд нокаутом ясно показывает, почему. Мощный, превосходный боксер, никогда не нокаутированный, он установил стандарты для всех.

Не менее важно то, что я знаю, что он добрый, верный и благородный человек за пределами ринга. Я и все его поклонники будем дорожить тем, что было в период чемпионства.

Титул же чемпиона мира по версии IBO в среднем весе теперь вакантен",- озвучил Левин.

Добавим, что впервые GGG завоевал трофей от IBO в декабре 2011 года.

Таким образом, Головкин больше не владеет ни одним чемпионским поясом. Ранее он отказался от титулов WBA и IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2024780-gennadiy-golovkin-osvobodil-posledniy-poyas-chempiona-mira/