ЧМ-2023 по боксу: против кого будут биться казахстанские боксеры в финале

Махмуд Сабырхан. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

На чемпионате мира-2023 по боксу, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), определились все финальные пары. За золотые медали будут биться пять казахстанцев, передает NUR.KZ.

Причем представители сборной Казахстана в полуфинале показали стопроцентный результат. Все боксеры, прошедшие в 1/2 финала, в итоге оказались в решающем раунде.

Отметим, что финальные бои пройдут в течение двух дней. Сегодня, 13 мая, на ринг выйдут два казахстанца. Санжар Ташкенбай (до 48 кг) сразится с Сахилом Алахвердови (Грузия).

Дулат Бекбауов (до 67 кг) будет выступать против Асадхужи Муйдинхуджаева из Узбекистана. Начало финального блока в 18:00 по времени Астаны.

Остальные казахстанские боксеры сразятся за первое место 14 мая. Махмуду Сабырхану (до 54 кг) будет противостоять Ойбек Джураев (Узбекистан). Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) поспорит за "золото" с узбеком Саиджамшидом Джафаровым, а Нурбек Оралбай (до 80 кг) - с китайцем Тохтарбеком Танатканом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020386-chm-2023-po-boksu-protiv-kogo-budut-bitsya-kazahstanskie-boksery-v-finale/