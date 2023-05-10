Второй боксер из Казахстана гарантировал себе медаль чемпионата мира-2023 в Ташкенте

Нурбек Оралбай. Фото: kfb.kz

Бронзовый призер чемпионата Азии-2022 казахстанец Нурбек Оралбай пробился в полуфинал чемпионата мира 2023 года по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале весовой категории до 80 кг Нурбек победил действующего чемпиона Азии Хуссейна Ишаиша из Иордании. По итогам трех раундов Оралбай выиграл единогласным решением судей.

Тем самым 22-летний казахстанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира-2023 и гарантировал себе медаль. За выход в финал Нурбек сразится с россиянином Имамом Хатаевым.

Ранее в 1/2 финала ЧМ по боксу в Ташкенте пробился Асланбек Шымбергенов (до 71 кг).

Также сегодня на ринг выйдут казахстанцы Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019992-vtoroy-bokser-iz-kazahstana-garantiroval-sebe-medal-chempionata-mira-2023-v-tashkente/