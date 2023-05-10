Семь казахстанцев вышли в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

Камшыбек Кункабаев. Фото: olympic.kz

В Ташкенте (Узбекистан) продолжается чемпионат мира по боксу. Сегодня, 10 мая, на ринге состоятся поединки за выход в полуфинал мирового турнира, передает NUR.KZ.

В 1/4 финала пробились семь представителей сборной Казахстана. Каждый из них сегодня проведет свой четвертьфинальный поединок.

На ринг выйдут Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

При этом шесть казахстанских боксеров ранее покинули ЧМ. Без наград остались Сакен Бибосынов (до 51 кг), Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Санатали Тольтаев (до 63,5 кг), Нурканат Райыс (до 75 кг), Сагындык Тогамбай (до 86 кг), а также Айбек Оралбай (до 92 кг).

Бои 1/4 финала пройдут в двух сессиях: дневной (начало в 15:00 по времени Астаны) и вечерней (начало в 19:00).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019933-sem-kazahstantsev-vyshli-v-14-finala-chempionata-mira-po-boksu/