ЧМ-2023 по боксу: Асланбек Шымбергенов гарантировал Казахстану первую медаль

Асланбек Шымбергенов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Чемпион Азии-2023 и капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов пробился в полуфинал чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале весовой категории до 71 кг Асланбек встретился с Маканом Траоре из Франции.

По итогам трех раундов Шымбергенов одержал победу единогласным решением судей, дважды отправив в нокдаун своего оппонента.

Тем самым капитан национальной сборной вышел в полуфинал чемпионата мира-2023 по боксу и гарантировал Казахстану первую медаль.

Ранее свое выступление на ЧМ в Ташкенте завершил Серик Темиржанов (до 57 кг).

Также еще сегодня на ринг выйдут Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019984-aslanbek-shymbergenov-garantiroval-kazahstanu-pervuyu-medal-na-chm-2023-po-boksu/