Серик Темиржанов проиграл кубинцу в четвертьфинале ЧМ-2023 по боксу

Серик Темиржанов. Фото: olympic.kz

Серебряный призер ЧМ-2021 в Белграде (Сербия) казахстанец Серик Темиржанов не сумел пробиться в полуфинал чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале весовой категории до 57 кг Серик уступил единогласным решением судей кубинцу Сайделю Орте (0-5).

Тем самым Темиржанов остановился в шаге от медали чемпионата мира-2023 в Ташкенте.

Отметим, что сегодня еще на ринг выйдут казахстанцы Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019974-serik-temirzhanov-proigral-kubintsu-v-chetvertfinale-chm-2023-po-boksu/