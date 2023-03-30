Стивен Батлер о предстоящем бое с Алимханулы: Уверен, что верну пояс в Квебек

Стивен Батлер. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Канадский боксер-профессионал Стивен Батлер прокомментировал предстоящий поединок с чемпионом WBO из Казахстана Жанибеком Алимханулы, пишет пресс-служба Top Rank.

По словам Стивена, 13 мая он сотворит громкий апсет и вернет чемпионский пояс в Канаду.

"В тренировочном лагере к бою с Алимханулы не будет упущено ни одной детали. Ожидайте 13 мая громкий апсет. Я уверен, что верну пояс в Квебек", - заявил Стивен Батлер.

Напомним, что поединок между Жанибеком Алимханулы и Стивеном Батлером состоится 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США).

По словам главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума, Батлер без колебаний согласился провести бой с Алимханулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014721-stiven-batler-o-predstoyaschem-boe-s-alimhanuly-uveren-chto-vernu-poyas-v-kvebek/