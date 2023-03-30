Боб Арум: Алимханулы - самый избегаемый боксер в среднем весе

Жанибек Алимханулы, Боб Арум и Бадди Макгирт. Фото: instagram.com/janibek_qazaqstyle

Основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал анонс поединка между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и канадцем Стивеном Батлером, пишет пресс-служба Top Rank.

Напомним, что бой между боксерами состоится 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США) и станет главным событием вечера бокса.

"Жанибек Алимханулы - самый избегаемый боксер в среднем весе, но Стивен Батлер без колебаний принял вызов" - заявил Боб Арум.

Отметим, что 29-летний казахстанский боксер идет в профессионалах без поражений. В его активе 13 побед, из них восемь он завершил досрочно. На счету Стивена Батлера 32 победы (26КО), 3 поражения и 1 ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014712-bob-arum-alimhanuly-samyy-izbegaemyy-bokser-v-srednem-vese/