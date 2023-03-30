Официально объявлен бой Жанибека Алимханулы

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы следующий поединок проведет против канадца Стивена Батлера, передает NUR.KZ.

Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Top Rank. Бой между Алимханулы и Батлером состоится 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США).

Отметим, что это будет вторая защита титула WBO для казахстанского боксера. Ранее в прошлом году Жанибек победил британца Дэвида Бентли по очкам.

Напомним, Алимханулы на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 13 побед, из них восемь он завершил досрочно. Тогда как на счету Стивена Батлера 32 победы, 3 поражения и 1 ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014652-ofitsialno-obyavlen-boy-zhanibeka-alimhanuly/