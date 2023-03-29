"Почему бы не подраться со мной?": Жанибек Алимханулы обратился к Лиаму Смиту

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы предложил британцу Лиаму Смиту провести поединок, передает Twitter-аккаунт казахстанского боксера.

Жанибек изъявил желание подраться с Лиамом Смитом, в случае если его повторный бой с Крисом Юбенком-младшим не состоится.

"Если Смит не будет драться с Юбенком, то почему бы ему не согласиться на встречу со мной? Он был претендентом на мой титул. Интересно", - написал Алимханулы.

Напомним, что ранее Всемирная боксерская организация (WBO) поставила Лиама Смита на первое место в списке средневесов. Титулом в этом дивизионе владеет Жанибек Алимханулы.

Ранее появилась информация, что Лиам проведет матч-реванш с Крисом Юбенком-младшим, а Жанибек будет защищать титул в бою с канадцем Стивеном Батлером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014582-pochemu-by-ne-podratsya-so-mnoy-zhanibek-alimhanuly-obratilsya-k-liamu-smitu/