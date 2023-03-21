Определился следующий соперник чемпиона WBO Жанибека Алимханулы

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8КО) свой следующий бой проведет против канадского боксера Стивена Батлера (32-2-1, 26КО), сообщает Boxingscene.com.

По информации источника, поединок запланирован на 13 мая. Пока неизвестно, где пройдет бой.

Напомним, что изначально Алимханулы должен был биться с обязательным претендентом Лиамом Смитом, но у последнего остались обязательства по контракту. Британский боксер должен провести незамедлительный матч-реванш с Крисом Юбенком-младшим.

Следующим в списке претендентов шел мексиканец Хайме Мунгия, но он был не заинтересован в поединке с Алимханулы. Теперь же оппонентом Жанибека станет шестой номер рейтинга WBO - Стивен Батлер.

Отметим, что это будет вторая защита титула для казахстанского боксера. Ранее в прошлом году он победил британца Дензела Бентли решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013719-opredelilsya-sleduyuschiy-sopernik-chempiona-wbo-zhanibeka-alimhanuly/