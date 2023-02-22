WBO официально назначила бой Жанибеку Алимханулы

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона в среднем весе Жанибека Алимханулы провести поединок против британца Лиама Смита, сообщает пресс-служба организации.

WBO дала сторонам 20 дней, чтобы договориться о поединке. Иначе будут разыграны промоутерские торги с минимальной ставкой 200 тыс. долларов.

Напомним, что ранее Всемирная боксерская организация поставила Лиама Смита на первое место в рейтинге средневесов. Тем самым британец стал претендентом на титул Жанибека Алимханулы.

Напомним, что в прошлом году 29-летний казахстанец боксер провел первую успешную защиту титула WBO, победив британца Дензела Бентли.

Тогда как Лиам Смит сенсационно одолел техническим нокаутом своего соотечественника Криса Юбенка-младшего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2010466-wbo-ofitsialno-naznachila-boy-zhanibeku-alimhanuly/