Джон Райдер: Сауль Альварес переживает худшие времена в качестве боксера

Сауль Альварес и Джон Райдер. Фото: ULISES RUIZ/AFP via Getty Images

Британский боксер-профессионал Джон Райдер прокомментировал предстоящий бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Boxingscene.com.

По словам Джона, "Канело" сейчас переживает не лучшие времена, ведь в прошлом году он проиграл Биволу и провел невзрачный бой с Головкиным.

"Ни для кого не секрет, что Альварес переживает худшие времена в качестве профессионального боксера. В прошлом году он проиграл Дмитрию Биволу, а затем провел посредственный поединок с Геннадием Головкиным. Думаю, все ожидали от Сауля другого выступления.

Тогда как я, возможно, провел свой лучший год, победив Дэнни Джейкобса и Зака Паркера. В любом случае "Канело" все еще опасен. Я знаю, что у него была операция на руке и он долго восстанавливался. Скоро проверим, была ли эта травма причиной его слабых выступлении", - заявил Райдер.

Напомним, что в прошлом году Сауль Альварес потерпел поражение от Дмитрия Бивола, а затем в трилогии победил по очкам Геннадия Головкина.

Также "Канело" в чапане поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013720-dzhon-rayder-saul-alvares-perezhivaet-hudshie-vremena-v-professionalnoy-karere/