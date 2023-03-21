Сауль Альварес в чапане поздравил казахстанцев с Наурызом (видео)

Сауль Альварес. Кадр из видео: instagram.com/suleimen_promotions_official

Облаченный в чапан мексиканский боксер Сауль (Канело) Альварес поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Видео опубликовано на официальной странице Suleimen Promotions в Instagram.

"Наурыз құтты болсын, Қазақстан! Очень рад вас видеть! Обнимаю всех!" - сказал спортсмен, одетый в чапан и казахский национальный головной убор.

"Всемирно известный боксер, абсолютный чемпион, наш друг Сауль (Канело) Альварес поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, великим днем прихода весны", - добавили в подписи к видео.

Сантос Сауль (Канело) Альварес Барраган (исп. Santos Saúl "Canelo" Álvarez Barragán; родился 18 июля 1990 года, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский боксер-профессионал, выступающий в полусредней (до 66,68 кг), первой средней (до 69,85 кг), в средней (до 72,57 кг), во второй средней (до 76,2 кг) и в полутяжелой (до 79,4 кг) весовых категориях.

Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2019-2022). Боксер года по версии журнала "The Ring" (2019; 2021).

Недавно Сауль Альварес объявил, что свой следующий поединок проведет против британца Джона Райдера в Мексике.

Боксер не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда победил в трилогии казахстанца Геннадия Головкина. Интересно, что в последний раз "Канело" выступал в своей родной стране 11 лет назад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013704-saul-alvares-v-chapane-pozdravil-kazahstantsev-s-nauryzom-video/