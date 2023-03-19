Боксер Айдос Ербосынулы: Пока еще не готов вернуться на ринг

Айдос Ербосынулы. Фото: Suleimen Promotions

Выступающий во втором среднем дивизионе казахстанский боксер Айдос Ербосынулы заявил, что пока не планирует возвращаться на профессиональный ринг, передает NUR.KZ.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. При этом Айдос заявил, что скучает по боксу.

"Пока еще не готов вернуться. Чего скрывать, я и сам соскучился по рингу", - написал Айдос в Stories.

Instagram stories Айдоса Ербосынулы. Фото: instagram.com/yerbossynuly_aidos/

Напомним, что в последнем бою Айдос Ербосынулы потерпел тяжелое поражение нокаутом от кубинца Давида Морреля. После поединка казахстанского боксера госпитализировали в больницу, где он был введен в кому и прооперирован.

Всего на счету Айдоса Ербосынулы 16 побед (11 нокаутом) на профи-ринге при одной неудаче.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013484-bokser-aydos-erbosynuly-poka-esche-ne-gotov-vernutsya-na-ring/